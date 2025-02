Venezia, il figlio di Trump e la caccia abusiva in laguna: bufera sul video

Donald Trump Junior, figlio del presidente americano, che imbraccia il fucile, va a caccia di anatre e quaglie e spara nella laguna di Venezia. È il contenuto di un video, con tanto di intervista, realizzato da "Field Ethos - The global hunt for adventure". Il consigliere regionale veneto di Avs Andrea Zanoni ha reso noto di aver presentato ai Carabinieri forestali di Mestre una denuncia sulla vicenda. Secondo il consigliere, Trump junior avrebbe abbattuto uccelli protetti, incorrendo in un reato di natura penale, oltre che amministrativo. A dicembre Trump Jr. è stato a Venezia in vacanza con la nuova compagna e con un gruppo di amici ha partecipato anche a una battuta di caccia in laguna.