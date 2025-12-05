"Tatiana è viva", esplode la gioia a Nardò

"Non so come spiegare la gioia che provo in questo momento. Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa da Nardò da oltre dieci giorni, è stata ritrovata viva e sta bene. Il mio primo pensiero va a lei e alla sua famiglia e a tutti coloro che hanno vissuto giorni di angoscia interminabili. A loro va l'abbraccio mio personale e di tutta la comunità di Nardò. Un grande grazie a tutti i coloro che in questi giorni non si sono mai arresi". Lo scrive su Facebook il sindaco di Nardò (Lecce), Pippi Mellone, commentando la notizia del ritrovamento in buone condizioni di salute di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa - fino al ritrovamento - dallo scorso 27 novembre proprio a Nardò. "Adesso è importante rispettare Tatiana e i suoi cari, garantire serenità e lasciare che le autorità competenti chiariscano ogni aspetto della vicenda. Nardò tira un sospiro di sollievo. Siamo felici!", aggiunge Mellone. Alla gioia del sindaco si è aggiunta quella di tutto il paese all'annuncio del ritrovamento