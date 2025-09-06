Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
NELL'ANCONETANO

"Sul cartello stradale c'è una donna col burqa": polemica a Jesi

Protesta la coordinatrice locale di Fratelli d'Italia. Ma il Comune: "Interpretazione errata"

di Ilaria Liberatore
06 Set 2025 - 22:12
01:31 

Ha scatenato polemiche la campagna per la sicurezza stradale "Vai piano" del Comune di Jesi, in provincia di Ancona. La mamma che spinge la carrozzina nell'immagine sembra... portare il velo islamico. La campagna è cominciata un anno fa, ma ora è arrivata la protesta della coordinatrice jesina di Fratelli d'Italia. Una contestazione che, spiegano dal Comune, si baserebbe su una errata interpretazione dell'immagine.

burqa
video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri