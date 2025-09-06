"Sul cartello stradale c'è una donna col burqa": polemica a Jesi

Ha scatenato polemiche la campagna per la sicurezza stradale "Vai piano" del Comune di Jesi, in provincia di Ancona. La mamma che spinge la carrozzina nell'immagine sembra... portare il velo islamico. La campagna è cominciata un anno fa, ma ora è arrivata la protesta della coordinatrice jesina di Fratelli d'Italia. Una contestazione che, spiegano dal Comune, si baserebbe su una errata interpretazione dell'immagine.