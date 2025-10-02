Logo Tgcom24
Dal Moige: "Sospendere le piattaforme social nell'orario scolastico"

Messa nero su bianco da un pool di avvocati, psicologi, psichiatri torinesi

di Silvia Vada
02 Ott 2025 - 18:12
01:35 

"Sospendere l'attivazione delle piattaforme nell'orario scolastico. Drasticamente. Come chiediamo la sospensione dell'attivazione delle piattaforme nell'orario notturno. I bambini e i ragazzini devono dormire, andare a scuola e poter stare a scuola tranquillamente senza dover ricevere messaggi, scrollare ed essere distratti dall’attività scolastica". È questa la proposta, esposta ai nostri microfoni dall'avvocato Stefano Commodo, messa nero su bianco da un pool di avvocati, psicologi, psichiatri torinesi, supportati dal Movimento Italiano Genitori, il Moige, e già depositata al Tribunale di Milano.

