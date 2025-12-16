Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
PROCESSO ALLE BATTUTE FINALI

Sharon Verzeni, il pm chiede l'ergastolo per Moussa Sangare

Per l'accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l'aggravante "gigantesca"dei"futili motivi

di Davide Loreti
16 Dic 2025 - 19:35
01:30 