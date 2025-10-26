Scontro mortale a Roma, l'ipotesi è una corsa clandestina

Ricoverato con fratture e in coma farmacologico, è indagato per omicidio stradale Luca Girimonte, 22 anni, al volante della berlina che venerdì notte a Roma ha tamponato a tutta velocità l'auto su cui viaggiava Beatrice Bellucci. La vittima, 20 anni, è deceduta durante il trasporto in ambulanza. In ospedale, non in pericolo di vita, altri due giovani: la conducente della macchina travolta e il passeggero a bordo della berlina. Sulla dinamica dell'incidente le indagini sono ancora in corso. Sul posto sulla strada Cristoforo Colombo sono intervenuti dopo lo schianto vigili urbani, polizia stradale e vigili del fuoco. Una corsa clandestina, la prima ipotesi degli investigatori, scattata forse dopo uno sguardo di sfida a uno dei semafori di quell'arteria cittadina a scorrimento veloce e già teatro di altri incidenti mortali.

