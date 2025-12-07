"Quelle luminarie sono fasciste": polemica nel Barese

Accesa polemica a Rutigliano, nel Barese, tra il gruppo locale di Fratelli d'Italia e il sindaco democratico Giuseppe Valenzano. A far discutere sono le luminarie, fatte di archi di ghirlande e la scritta "XMAS". Un'abbreviazione della parola inglese "Christmas", ma qualcuno ci ha visto un richiamo alla "Decima Mas", l'unità speciale della marina militare in epoca fascista. Da qui la marcia indietro del primo cittadino e la loro disinstallazione.