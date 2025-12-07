Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL SINDACO SI DIFENDE

"Quelle luminarie sono fasciste": polemica nel Barese

A Rutigliano si discute sugli archi di ghirlande con la scritta "XMAS"

07 Dic 2025 - 20:43
01:33 

Accesa polemica a Rutigliano, nel Barese, tra il gruppo locale di Fratelli d'Italia e il sindaco democratico Giuseppe Valenzano. A far discutere sono le luminarie, fatte di archi di ghirlande e la scritta "XMAS". Un'abbreviazione della parola inglese "Christmas", ma qualcuno ci ha visto un richiamo alla "Decima Mas", l'unità speciale della marina militare in epoca fascista. Da qui la marcia indietro del primo cittadino e la loro disinstallazione.

bari
video evidenza