È bastata una semplice richiesta ad un gruppetto di giovani seduti scomposti su un autobus, per scatenare l’aggressione. Minacce e sfottò, prima, poi un pugno in pieno volto per Andrea Schianchi, 52enne disabile di Parma che racconta al Tg4: "Mi hanno provocato e poi mi hanno picchiato, ho cominciato a perdere sangue".