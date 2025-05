"Per me l'indagato è Sempio: parla De Rensis, avvocato di Stasi

La giustizia ha già un colpevole: Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, che ha quasi finito di scontare la sua condanna a 16 anni per omicidio. Ma c'è un nuovo indagato, Andrea Sempio, e una lista di persone che frequentavano casa Poggi.



"Ritengo l'indagine di Vigevano non sia stata un'indagine a 360 gradi. Probabilmente erano molto sicuri che il colpevole fosse esclusivamente Alberto Stasi. Solo lui. Al di là di tutto, io credo che, invece, Alberto non c'entri assolutamente nulla e che questa nuova indagine, forse, ci stia facendo capire che si dovevano fare tante cose prima."