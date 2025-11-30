Logo Tgcom24
Cronaca
FENOMENO SOCIAL

"Parma, città dei maranza": la canzone delle polemiche

Un video musicale, con protagonisti anche minorenni, è diventato virale nel centro emiliano

di Chiara Ottaviani
30 Nov 2025 - 21:03
01:34 

"Parma, città dei maranza" si sente in un video musicale - con protagonisti anche minorenni - diventato virale sui social. La canzone ha suscitato l'ira dei residenti del centro emiliano.

video tg
parma