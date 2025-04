"Palato fino in Portofino": il borgo ligure celebra le eccellenze gastronomiche italiane

Un weekend a Portofino fra vini e distillati di altissimo livello. Specialità culinarie, formaggi e salumi di alta gamma, prodotti con metodi artigianali. I migliori elementi della cucina emiliana e ligure si incontrano sulla piazzetta di uno dei borghi marinari più suggestivi del mondo, per dare vita alla terza edizione di "Palato fino in Portofino", organizzato dalla società RobiJoy che devolverà il ricavato in beneficenza.