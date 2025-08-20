Logo Tgcom24
'ndrangheta, i carabinieri del Ros arrestano tre latitanti a Ibiza: il video

Sono accusati di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso

20 Ago 2025 - 14:31
00:46 

Il 15 agosto, i carabinieri del Ros hanno arrestato a Ibiza tre latitanti italiani accusati di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Il blitz è scattato assieme alla polizia spagnola. "I latitanti rintracciati e arrestati in Spagna - spiega una nota - sono gravemente indiziati di essere elementi di spicco di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista dedita al narcotraffico con base a Roma con a capo un 57enne calabrese".

