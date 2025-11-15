Napoli, via alla Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Il taglio che segna il via della 154esima edizione della fiera di Natale di San Gregorio Armeno, avviene dopo la benedizione. Perché qui, a Napoli, il presepe è un simbolo di sacralità. E nessuno lo sa più degli artigiani nati e cresciuti tra le mura di queste botteghe. "Siamo alla quinta generazione, quindi, siamo nati proprio nel presepe, questa è la nostra tradizione, piace tutto il mondo" dice Vincenzo Capuano, - Presidente dell'Associazione Le botteghe di San Gregorio Armeno. Per il momento si cammina senza troppe difficoltà, ma tra poche settimane è previsto il pienone, che incoronerà Napoli tra le capitali del turismo di quest'anno.