Napoli, scende dall'auto per soccorrere un ragazzo: 47enne aggredito da una baby gang

"Mio fratello non è neanche riuscito a capire cosa stesse accadendo, perché come è sceso dalla macchina subito hanno iniziato a picchiarlo. Bestemmie, parolacce, pugni, calci". Il racconto del fratello del 47enne pestato da sei giovanissimi, sotto gli occhi dei suoi figli e della madre anziana. Si era fermato per aiutare un ragazzo caduto da uno scooter, ma quel gesto di aiuto si è trasformato in un incubo, perché si è trovato nel bel mezzo di in una corsa clandestina notturna tra baby gang a Fuorigrotta, Napoli. Non un episodio isolato. Lì dopo una certa ora, le strade diventano terra di scorribande e la paura prende il posto della normalità.