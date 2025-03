"Matti in sedia a rotelle", due ragazzi con disabilità diventati stelle del web

Mimmo Vinciguerra e Giuseppe Barone hanno perso l’uso delle gambe per un incidente stradale quando avevano 18 anni: oggi contano 43 mila follower su Instagram e quasi 50 mila su TikTok. Sono conosciuti come il duo "Matti in sedia a rotelle” e sul web condividono le loro esperienze quotidiane.

Si sono conosciuti in ospedale nel 2013 quando il destino ha cambiato per sempre la loro vita. Da quel momento hanno trovato una nuova energia per andare avanti, sempre insieme.