"Maranza a Napoli", la sfida parte da Torino

"Ascoltatemi tutti bene, vi sta parlando il capo dei Maranza: ho deciso di fare un raduno in centro a Torino il 1 marzo. Poi andremo tutti insieme al sud". Da alcuni giorni è virale sui social il video in cui un giovane streamer torinese lancia la sfida in concomitanza con la partita Napoli-Inter con la minaccia di invadere il Sud Italia per dare vita a tafferugli di strada. Il 24enne di origini marocchine residente nel quartiere Barriera però non si fa trovare: "Non mi prenderete" dice e, in serata, rinnova l'invito: "Domani vi voglio tutti in linea, soldati a rapporto!".