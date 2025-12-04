Lucca, "lista stupri" comparsa in un liceo scientifico

La scritta è comparsa, grande e ben leggibile, nel bagno delle studentesse. "Lista degli stupri" e sotto il nome di due ragazze. Il caso, dopo il liceo romano Giulio Cesare, si ripete. Stavolta, allo scientifico Vallisneri di Lucca. "Mi è arrivato un messaggio sul gruppo di classe e io sono rimasta scioccata dalla situazione, la scuola dovrebbe essere un posto sicuro". A notarla sono stati alcuni studenti, che hanno avvisato subito gli insegnanti. Poi la denuncia alla polizia. Adesso si cercano gli autori di un gesto considerato da tutti violento e ingiustificabile. "Penso sia stato un atto abominevole, non giustificabile in ogni caso, andrebbero presi provvedimenti molto gravi". Immediata la solidarietà dei compagni di scuola.