DOPO IL CASO DI ROMA

Lucca, "lista stupri" comparsa in un liceo scientifico

"A notarla sono stati alcuni studenti, che hanno avvisato subito gli insegnanti

di Elena Tambini
04 Dic 2025 - 12:58
01:33 

La scritta è comparsa, grande e ben leggibile, nel bagno delle studentesse. "Lista degli stupri" e sotto il nome di due ragazze. Il caso, dopo il liceo romano Giulio Cesare, si ripete. Stavolta, allo scientifico Vallisneri di Lucca. "Mi è arrivato un messaggio sul gruppo di classe e io sono rimasta scioccata dalla situazione, la scuola dovrebbe essere un posto sicuro". A notarla sono stati alcuni studenti, che hanno avvisato subito gli insegnanti. Poi la denuncia alla polizia. Adesso si cercano gli autori di un gesto considerato da tutti violento e ingiustificabile. "Penso sia stato un atto abominevole, non giustificabile in ogni caso, andrebbero presi provvedimenti molto gravi". Immediata la solidarietà dei compagni di scuola.

  

 