"Lontani dalle bombe, ma con il cuore in Iran": la paura degli iraniani a Torino

La guerra in Iran angoscia profondamente la comunità iraniana di Torino, composta da medici, commercianti e professionisti emigrati negli ultimi decenni. "Ho paura, spero che questa guerra faccia uscire il nostro Paese da questo incubo, perché io sono scappato da un grande dittatore", racconta un uomo, che non riesce neppure a contattare i familiari in patria: "Le chiamate vengono deviate, non possiamo avere notizie". C’è chi approva l’intervento americano: "In 47 anni ci abbiamo provato in tutti i modi, ora può succedere di tutto".