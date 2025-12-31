Aurora Livoli, i genitori adottivi l'hanno riconosciuta da una foto sui media

Appena i genitori adottivi hanno sospettato che l'immagine diffusa ieri sui media di una giovane, mentre cammina a Milano fosse la loro figlia, sono corsi dai carabinieri. E il timore è diventato una dolorosa realtà. L'hanno riconosciuta attraverso la foto del suo volto senza vita. Da lunedì non aveva ancora un nome il corpo di una ragazza trovato nel cortile di un condominio di via Paruta a Milano. Aurola Livoli, 19 anni, se ne era andata da casa il 4 novembre, abitava a Fondi, provincia di Latina. Non era la prima volta che si allontanava, il 26 novembre l'ultima telefonata con la famiglia: "Sto bene, avrebbe detto", poi più nulla.