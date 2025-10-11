"Ladre bambine" arrestate a Venezia: la più piccola ha 10 anni

A quell'età, dieci anni o poco più, dovrebbero essere nell'aula di una scuola elementare, e invece passano la loro giornate tra calli e ponti di Venezia, inseguendo - come mostrano i video - turisti da derubare. Sono le "ladre bambine", a caccia, con le loro mani, piccole ma già esperte, di borse e portafogli. Della decina di borseggiatrici fermate in Laguna negli ultimi giorni, ben otto erano minorenni: la più giovane aveva 10 anni non ancora compiuti. Un fenomeno più volte denunciato dai cittadini.