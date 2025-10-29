Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ECCO COSA CAMBIA

La nuova Maturità è legge: tutte le novità

Le due prove scritte restano confermate, ma il colloquio orale assume un ruolo centrale

di Michela Pagano
29 Ott 2025 - 12:38
01:28 

Approvata in via definitiva alla Camera, la riforma dell'esame di Stato è legge. La prima novità riguarda il nome: dal 2026 si tornerà a parlare di esame di maturità e sarà composto dalla tradizionale prova scritta e da un colloquio orale su quattro materie scelte dal ministero dell'Istruzione entro il 31 gennaio. Continuerà ad avere peso nella formazione del voto finale quello di ammissione, mentre verrà bocciato chi sceglierà di fare scena muta all’orale come è accaduto lo scorso giugno in decine di scuole in segno di protesta. Le commissioni saranno composte da cinque membri: due interni, due esterni e un presidente, anche lui esterno e non potranno più fornire l’incipit dal quale partire per creare collegamenti tra le materie.