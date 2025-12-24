Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
MASSA CARRARA

"Io picchiato in casa da cinque ladri"

Quando Artù, il cane ha iniziato ad abbaiare, era troppo tardi. I ladri stavano già entrando in casa di Fausto d'Orazio, 71enne che vive da solo a Licciana Nardi

di Andrea Noci
24 Dic 2025 - 19:11
01:25 
video tg