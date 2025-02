"Io gommista prigioniero degli pneumatici usati"

Per Andrea Fornasari, gommista di Piacenza, incubo senza fine. Non solo non può smaltire gli pneumatici ormai inutilizzabili, ma adesso arriva anche una multa di 6.500 euro. Titolare di un garage, da più di due anni vive una situazione insostenibile. Queste gomme invadono sia il piazzale che l'area lavoro interna al cortile della sua officina, ma non vengono smaltite dai consorzi pubblici incaricati, sebbene Fornasari abbia pagato regolarmente la tassa.