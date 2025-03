"Il Papa in convalescenza per almeno due mesi"

Come saranno le dimissioni del Papa? A spiegarlo, durante il punto stampa al Gemelli, l'equipe medica che ha seguito le cure del Pontefice: "Andrà a Santa Marta dove proseguirà le cure riabilitative ora in corso. La convalescenza non durerà meno di due mesi". Al centro Matteo Bruni, direttore della sala stampa del Vaticano alla sua sinistra il chirurgo Sergio Alfieri, coordinatore dell’equipe medica che segue il Santo Padre, e alla sua destra Luigi Carbone, vicedirettore della direzione sanità della Santa Sede, suo referente. Chiariscono subito: "La polmonite bilaterale è stata risolta ma l’infezione permane. Per la completa guarigione ci vorrà del tempo".