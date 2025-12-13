Il Comune di Milano dovrà risarcire 34 residenti per i danni da mala movida

Il comune di Milano è responsabile dei danni causati ai suoi cittadini dalla mala movida, dovrà, quindi, risarcirli oltre ad adottare dei provvedimenti per diminuire i disagi provocati dai rumori. È la prima volta che palazzo Marino riceve una simile condanna dal tribunale. Il risarcimento stabilito è di 4700 euro per ciascuno dei 34 residenti della zona Porta Venezia riuniti nel comitato Lazzaretto. La zona è quella adiacente alla centralissima Porta Venezia, nelle vie Lecco, Lazzaro Palazzi, Tadino, Melzo e via Lazzaretto, lì dove negli ultimi anni i marciapiedi sono stati occupati da tantissimi dehor autorizzati dal Comune. Un quartiere che durante la sera e fino a notte fonda viene preso d'assalto da una folla rumorosa, con auto parcheggiate ovunque, musica ad alto volume, schiamazzi e tanta immondizia lasciata sui marciapiedi. Il tribunale ha stabilito che la strada è del Comune che è quindi responsabile di quello che succede nelle vie della città. Per il giudice milanese i cittadini ricorrenti hanno subito danni alla salute, provocati dall'esposizione per nove anni a fonti di rumore, superiori alla soglia di tollerabilità. Oltre al risarcimento, scrive il giudice, il Comune dovrà adottare dei "provvedimenti necessari al contenimento della rumorosità". Una sentenza che fa anche da apripista per gli altri contenziosi ancora in corso in città. Il ricorso è cominciato nel 2023, dalle perizie è emerso "un superamento costante a ogni orario" pari a 32 decibel dei limiti di tollerabilità per tutti gli appartamenti dislocati nel quartiere.