"I bimbi della famiglia del bosco sono vaccinati": ecco i documenti

Nathan e Catherine hanno detto no alla ristrutturazione della casa nel bosco di Palmoli (Chieti), in particolare per l'aggiunta di un bagno adiacente, perché i lavori sono considerati troppo "impattanti"; rifiutati anche altri lavori di riqualificazione dell'immobile, perché avrebbero comportato l'uso di plastica, mentre loro in casa vogliono solo materiale riciclato. Intanto sono state pubblicate le carte che dimostrano che i bambini sono vaccinati e seguiti da un pediatra. Documenti che dimostrano che, pur nelle loro scelte considerate da alcuni "radicali", la coppia non è stata negligente rispetto agli obblighi sanitari dei loro tre figli.