"Ho sparato ai rapinatori, ora ho paura"

Era pronta a far saltare il caveau della "Zancan gioielli" la banda di malviventi che nella notte tra martedì e mercoledì ha assaltato l'azienda orafa di Nanto (Vicenza). I carabinieri hanno sequestrato bombole e attrezzature che, secondo le ricostruzioni, sarebbero dovute servire non solo ad avere accesso alla ditta ma pure a forzare le casseforti in cui sono custoditi i preziosi. Solo l'arrivo del titolare, Robertino Zancan, che dopo l'attivazione dell'allarme ha iniziato a sparare diversi colpi di pistola contro i malviventi, ha fatto saltare il colpo.