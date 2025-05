"Habemus Papam", l'emozione corre tra la folla

La fumata bianca, le campane a festa, l'urlo di gioia che si alza dalla folla in attesa. "Habemus Papam". La notizia in un attimo fa il giro del mondo e chi si trova nei dintorni di San Pietro corre a perdifiato verso la Basilica, per trovare un posto in prima fila. In meno di un'ora, 150mila persone si sono riversate nelle strade intorno alla basilica: la Piazza si riempie di mille colori, persone che applaudono, cantano, si abbracciano. Sui volti di ognuno di questi fedeli, venuti anche da molto lontano, si legge emozione e gioia. C'è chi sogna un papa buono, chi spera in un pontefice che parli ai giovani. Per tutti, dopo l'attesa, arriva la fretta di conoscere il nuovo papa americano e ascoltare le sue prime parole. Ha scelto di chiamarsi Leone XIV: è con questo nome che inizierà la sua missione di pace.