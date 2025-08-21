Logo Tgcom24
Cronaca
ALCUNE RICEVUTE IN COMUNE

"Guerra delle orecchiette" a Bari Vecchia, le pastaie protestano dopo i sequestri

La polizia ha sequestrato 151 chili di merce tra pomodori secchi, taralli e pasta. Era tutta merce venduta senza autorizzazioni

di Michela Pagano
21 Ago 2025 - 20:48
01:30 

 
a Bari Vecchia è ancora guerra per le orecchiette. Dopo il sequestro di oltre 150 chili di merce - tra pasta, taralli e pomodori secchi - tutto venduto senza autorizzazione, le pastaie di via  Arco Basso hanno incrociato le braccia e serrato i telai.

Alcune di loro sono state ricevute dal sindaco di Bari Vito Leccese, dopo un’espressa richiesta di incontro. Il colloquio è servito a ribadire da parte dell’amministrazione il divieto assoluto di commercio illegale e la necessità di porre regole sanitarie essenziali per la tutela della salute di tutti 
 

bari
orecchiette
sequestro
video tg

