"Guerra delle orecchiette" a Bari Vecchia, le pastaie protestano dopo i sequestri

La polizia ha sequestrato 151 chili di merce tra pomodori secchi, taralli e pasta. Era tutta merce venduta senza autorizzazionidi Michela Pagano
a Bari Vecchia è ancora guerra per le orecchiette. Dopo il sequestro di oltre 150 chili di merce - tra pasta, taralli e pomodori secchi - tutto venduto senza autorizzazione, le pastaie di via Arco Basso hanno incrociato le braccia e serrato i telai.
Alcune di loro sono state ricevute dal sindaco di Bari Vito Leccese, dopo un’espressa richiesta di incontro. Il colloquio è servito a ribadire da parte dell’amministrazione il divieto assoluto di commercio illegale e la necessità di porre regole sanitarie essenziali per la tutela della salute di tutti
