Firenze, 51enne aggredita in pieno giorno

"Quando ero in terra, lui aveva gli occhi...che non vedeva né me che urlavo, né il bambino che piangeva. E questa cattiveria nei suoi occhi si dimentica difficilmente". Un'aggressione in pieno giorno, nel terreno di famiglia, alla periferia di Firenze. Mina Verrusio, 51 anni, è stata colpita e trascinata a terra da un uomo di colore che da settimane imperversa nella zona pedecollinare della provincia toscana, derubando chi incontra, e usando violenza. Impressionante il video che riprende quanto accaduto venerdì scorso. La vittima aveva nel marsupio il nipotino di 5 mesi. "M'ha tirato giù, m'ha tirato una botta in testa, è riuscito a sganciarmi il marsupio per fortuna. Poi è arrivato il mio vicino, con un legno, ed è scappato" ha raccontato la donna. Solo la prontezza del vicino di casa ha evitato che accadesse il peggio.