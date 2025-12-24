Famiglia nel bosco,"Vigilia lontano dai figli per Natan

Natan, il papa dei tre bambini allontanati dalla famiglia il 20 novembre scorso, oggi per la Vigilia di Natale non potrà vedere i suoi figli. Rimarrà qui da solo nel bosco nella casa di Palmoli, dove tutto è iniziato. I giudici gli hanno concesso un permesso straordinario per il 25 dicembre. Potrà rimanere solo un'ora. Gli porterà alcuni regali, che in questi giorni tante persone gli hanno consegnato. Probabilmente ci vorrà ancora del tempo per vedere questa famiglia ricongiunta. I giudici hanno disposto una perizia psichica sia per i genitori che per i bambini.