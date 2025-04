"Era come un nonno per noi": l'amicizia speciale tra Papa Francesco e la famiglia di Chieri

Una storia di affetto sincero lega la famiglia De Chirico di Chieri, in provincia di Torino, a Papa Francesco. Tutto è iniziato nel 2013, quando Samanta Fiorenza scrisse al Pontefice per chiedere una benedizione per la figlia Ginevra, affetta da due malattie rare. Da quel primo incontro, segnato dalla frase affettuosa “Scommetto che lei è Ginevra”, è nata un’amicizia profonda. La famiglia ha incontrato il Papa più volte all’anno, trascorrendo con lui ore preziose. Francesco è stato una presenza costante, capace di regalare forza e serenità nei momenti più difficili. Per Samanta, Fabio e Ginevra, non era solo il Papa: "Pregavamo per lui, era come un nonno per noi".