il post dell'ospedale

"È arrivato il cuore!", il video dell'annuncio al piccolo Pietro è virale

Un'attesa lunga un anno e mezzo

31 Dic 2025 - 09:32
00:34 
roma
cuore
trapianto
