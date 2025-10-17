Logo Tgcom24
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza Clima

Cronaca
prima di morire

"E' matto, che faccio?": l'ultimo messaggio di Pamela all'ex su Soncin

La modella 29enne, prima di morire, riesce a lanciare l'allarme per far arrivare la polizia

di Alessandra Rolla
17 Ott 2025 - 19:03
01:31 

"Teso. Ho paura". Comincia così l'ultimo messaggio di Pamela Genini, inviato all'ex fidanzato, con cui era rimasta in buoni rapporti, che lei chiama "teso", cioè tesoro. Una disperata richiesta d'aiuto. Sono le 21.35 di martedì scorso. Pamela morirà dopo pochi minuti, uccisa dalle coltellate del compagno, Gianluca Soncin, entrato nell'appartamento con una copia delle chiavi fatta di nascosto e un coltello da caccia in mano. "E' entrato. Ora in casa", scrive la modella 29enne. "Non so che fare, chiama polizia", aggiunge con lucidità. L'ex capisce che la situazione è grave e chiede conferma dell'indirizzo. Pamela aggiunge: "Digli per favore di non suonare però a me. Capito? Entrano e basta." La situazione sta per precipitare.

milano
femminicidio
video evidenza