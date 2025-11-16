Logo Tgcom24
Catania, sequestro record di ordigni esplosivi spediti tramite corriere

L'esplosione, effettuata in una cava autorizzata, ha creato"un cratere largo 5 metri

16 Nov 2025 - 08:43
01:31 

La Polizia di Stato ha sequestrato un carico di 1.500 ordigni rudimentali spediti a Catania tramite un ignaro corriere che cura le spedizioni in ambito nazionale e internazionale. Il maxi sequestro è stato eseguito dagli agenti della squadra artificieri della Questura di Catania intervenuti in un hub di spedizioni dove, da qualche minuto, era arrivato il carico del peso complessivo di oltre 255 chili di esplosivo. Si tratta una spedizione da record: non era mai accaduto prima che venisse rinvenuta una quantità così consistente di esplosivo inviata attraverso un corriere in modo illegale

video