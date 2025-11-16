Catania, sequestro record di ordigni esplosivi spediti tramite corriere

La Polizia di Stato ha sequestrato un carico di 1.500 ordigni rudimentali spediti a Catania tramite un ignaro corriere che cura le spedizioni in ambito nazionale e internazionale. Il maxi sequestro è stato eseguito dagli agenti della squadra artificieri della Questura di Catania intervenuti in un hub di spedizioni dove, da qualche minuto, era arrivato il carico del peso complessivo di oltre 255 chili di esplosivo. Si tratta una spedizione da record: non era mai accaduto prima che venisse rinvenuta una quantità così consistente di esplosivo inviata attraverso un corriere in modo illegale