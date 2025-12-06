"Quando erano nuove c'erano già le sbollature. L'hanno rattoppate tante volte ma sono sempre state sbollate". Case popolari da incubo a Firenze, nel quartiere di Novoli: consegnate a inizio 2025, sono già in condizioni disastrose. "Qui ci troviamo nel garage, l'acqua gocciola sempre, ma quando piove ci vuole l'ombrello per prendere la macchina". Iniziate nel 2013, dovevano essere concluse nel 2016, quattro ditte si sono alternate nei lavori che si sono conclusi a fine 2024. Ci sono famiglie che hanno atteso anche 15 anni per ritrovarsi in queste condizioni.