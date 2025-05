"Bullismo. Quando cadono le maschere al di là del muro del silenzio", l'incontro ad Assago

Questa sera, ad Assago, a partire dalle ore 21, nella Sala Castello del Centro Civico, in Piazza Risorgimento, si terrà l'incontro dal titolo "Bullismo. Quando cadono le maschere al di là del muro del silenzio". E' il primo incontro organizzato dall'Associazione culturale "Idee in Movimento" e dal gruppo "Assago nel Cuore", a cui seguiranno ulteriori incontri finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza su varie tematiche di interesse collettivo, di carattere sociale e non soltanto. Il tema centrale della serata sarà il contrasto al bullismo, al cyberbullismo e all'istigazione all'odio, che sarà trattato anche dal punto di vista della sfera emotiva e dei sentimenti, adottando una chiave di lettura diversa che porrà al centro le ragioni profonde del bullismo. Mediante un' analisi antropologica si affronterà il tema dell'educazione, della formazione, dell'importanza dei media e dei social. Sarà, inoltre, un'occasione per sviluppare idee e suggerimenti al fine di affrontare, in modo adeguato, la piaga del bullismo, che coinvolge maggiormente i giovani. Seguiranno le riflessioni di alcuni esperti in materia, tra cui Viviana Tramontana, formatrice e psicologa, Matteo Ferranti, laureato in Scienze giuridiche, Simona Catania, Avvocato e Biagio Maimone, giornalista e scrittore. Modererà l'incontro Roberta Vieri.