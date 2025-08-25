Botulino, 30 persone intossicate in Calabria dopo un pranzo

Un altro caso di intossicazione alimentare in Calabria, dopo l'allarme botulino, altre persone sono finite in ospedale. Vacanza amara per almeno 30 ospiti di un villaggio turistico di Nicotera Marina, nel Vibonese, che si sono sentiti male. Per cinque di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Ad accusare malori anche bambini dai 2 ai 4 anni. Vomito e dissenteria i sintomi che si sono presentati a metà del pomeriggio del 23 agosto, quindi dopo il pranzo.