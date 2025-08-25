Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
AL RISTORANTE

Botulino, 30 persone intossicate in Calabria dopo un pranzo

Per cinque di loro è stato necessario il ricovero in ospedale

di Paola Miglio
25 Ago 2025 - 12:51
01:30 

Un altro caso di intossicazione alimentare in Calabria, dopo l'allarme botulino, altre persone sono finite in ospedale. Vacanza amara per almeno 30 ospiti di un villaggio turistico di Nicotera Marina, nel Vibonese, che si sono sentiti male. Per cinque di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Ad accusare malori anche bambini dai 2 ai 4 anni. Vomito e dissenteria i sintomi che si sono presentati a metà del pomeriggio del 23 agosto, quindi dopo il pranzo.  

video tg

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri