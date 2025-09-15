Bimbo aggredito da una baby gang alla sua festa di compleanno

Il piccolo, 8 anni,"è stato accerchiato da tre minorenni stranieri che lo hanno colpito al volto ripetutamente. I residenti: "Non è la prima volta"di Alessio Fusco
Si è trasformato in un compleanno da incubo quello di un bambino di 8 anni che stava festeggiando con i suoi piccoli amici al Parco delle Magnolie, periferia est di Roma.
Tre fratelli di 7, 9 e 11 anni lo hanno insultato e poi aggredito mentre i genitori erano lontani. Lo hanno colpito piu volte al volto con un bastone in ferro. Quando gli adulti si sono accorti il minore era a terra. Hanno chiamato subito l ambulanza ed è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. È stato operato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Poteva andare molto peggio racconta chi era presente
