A Portici i mercatini sono...tra le locomotive

Avvicinarsi sempre di più al Natale, ma tornando indietro nel tempo. Accade nei mercatini allestiti nel museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Portici, provincia di Napoli. "Fin dal 1840 qui i lavoratori e fucinatori lavoravano e battevano il ferro e quindi ospitare in questa magnifica location anche gli artigiani del territorio è un orgoglio, un onore ma soprattutto un successo" dice Oreste Orvitti, direttore Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Passeggiare tra queste locomotive è un autentico viaggio della memoria, dove i ricordi prendono vita soprattutto quando si sale a bordo dei treni che hanno fatto la storia. Napoli-Portici è stata la prima tratta inaugurata delle Ferrovie italiane e proprio su questi binari, oggi, commercianti ed elfi intrattengono i visitatori.