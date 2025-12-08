Logo Tgcom24
A Govone alla scoperta della casa di Babbo Natale

Un evento diffuso trasporta i visitatori nel magico mondo del Natale tra elfi, mercatini natalizi e luci colorate

di Marco Graziano
08 Dic 2025 - 19:31
01:29 

Il tramonto su Govone - siamo tra le colline Unesco del Roero, nel Cuneese - in questo periodo dell'anno, ci trasporta come per magia a Govonia, il Paese di Babbo Natale. E' la sua 19ma edizione e di gente ne arriva davvero tanta in questi weekend pre natalizi; la visita alla mostra di Natale all'interno del Castello con uno spettacolare e gigantesco presepe meccanizzato... e poi il suggestivo mercatino, la ricerca dei piccoli regali.  

