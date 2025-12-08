"100 Presepi in Vaticano", monsignor Fisichella: "E' un Natale di speranza"

"C’è un presepe che lascia molto a riflettere e è quello fatto da dei giovani che mostrano il terrore della guerra, distruzione, cenere, però un presepe che porta speranza" ha dichiarato Monsignor Rino Fisichella, Pro-prefetto Dicastero per l'Evangelizzazione. Inaugurata a San Pietro l'ottava edizione dei "100 presepi in Vaticano", in mostra fino all'8 gennaio. C'è il dramma della guerra in Ucraina. Ma anche la speranza che spunta dalle cose più semplici, come un intarsio nel legno, una statuetta di Gesù bambino, una natività sistemata a bordo di un autobus dell’Atac. Uova di struzzo dipinte e incise, in un cesto di vimini, realizzato dall'Ungheria. La natività incastonata in un violino originale. Il presepe dedicato ai pompieri, portatori di pace. "E' un Natale di speranza, nonostante tutte le difficoltà ecc...Siamo chiamati a guardare più in là" ha aggiunto Monsignor Fisichella.