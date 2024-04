17 aprile 2024 20:11

Voto di scambio in Sicilia, arresti e dimissioni

di Massimiliano Di Dio

Nella stanza da pranzo di un esponente del clan Santapaola, la politica incontrava la mafia. E spesso si parlava di affari, di elezioni. Nel 2015, in un paio di occasioni, ci sarebbe stato anche Luca Sammartino, ex mister preferenze, prima deputato del Partito Democratico, poi leghista, assessore all'agricoltura e vice governatore dell'isola fino a poche ora fa quando - sospeso per un anno dai pubblici uffici - si è dovuto dimettere.