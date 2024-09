Viareggio, travolto e ucciso dall'auto della donna che aveva rapinato

Punito con la morte dalla stessa donna a cui domenica sera aveva rapinato la borsa sotto minaccia di coltello sul lungomare di Viareggio. Lei lo ha cercato e lo ha ammazzato travolgendolo più volte su un marciapiede con una Mercedes. Si chiamava Said Malkoun, 47 anni, algerino, era un senza fissa dimora, irregolarmente in Italia. A Viareggio viveva di furti ed espedienti. La rapina gli è costata la vita in questo modo, secondo quanto ha ricostruito la polizia. Lo ha braccato, trovato in pochi minuti e ucciso una commerciante italiana di 65 anni, con attività sulla Passeggiata a mare.