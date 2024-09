Investe l'uomo che l'ha rapinata: oggi udienza di convalida del fermo per la 65enne

E' in stato di fermo per omicidio volontario l'imprenditrice balneare di 65 anni di Viareggio che la notte tra sabato e domenica ha investito, più volte, un senza fissa dimora algerino di 47 anni, che l'aveva scippata poco prima. In un video di sorveglianza si vede l'auto della donna che si lancia contro il ladro, schiacciandolo contro una vetrina. Poi fa retromarcia, e per ben 4 volte si avventa nuovamente contro il corpo ormai inerme della vittima. Poi scende dall'auto, si riprende la borsetta, e se ne va via, come se niente fosse. L'uomo morirà poco dopo in ospedale.