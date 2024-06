Viareggio, 15 anni fa il disastro ferroviario

Il disastro ferroviario di Viareggio "oggi come allora, ci appare inaccettabile". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non usa giri di parole per ricordare quanto accadde quattordici anni fa in Toscana e per ribadire ancora una volta come la "sicurezza nei trasporti, come quella sul lavoro, sia un indicatore di civiltà che deve prevalere su qualsiasi logica di profitto". La memoria corre a quel 29 giugno del 2009 quando un treno merci con vagoni di gpl deragliò vicino alla stazione di Viareggio. L'incidente causò prima un'esplosione e poi un vasto incendio in cui morirono 32 persone ecirca 15 rimasero ferite.