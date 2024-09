Da Viadana a Paderno Dugnano: quei ragazzi "normali" che diventano assassini

Le uscite con gli amici, la palestra, la scuola. La vita semplice da ragazzi di provincia, che senza un perché talvolta si trasformano in spietati assassini. Solo sui social mostrano l'altro volto, quello più oscuro. Pulsioni e personalità nascoste a tutti, nella vita reale, per timore o forse per vergogna di non essere più quelle brave persone che tutti conoscono. Il 17enne che a Viadana, nel Mantovano, ha confessato di aver ucciso una donna conosciuta sul web solo per vedere cosa si provava nel farlo, è ultimo caso del male che avanza tra i giovanissimi.