Viadana (Mantova), nuovo sopralluogo nel garage del 17enne

Dopo aver chiuso la strada e indossato le tute bianche, hanno iniziato il sopralluogo nel garage di via Monteverdi, a Viadana (Mantova). Un lavoro complesso, quello del Ris, alla ricerca di indizi utili per ricostruire l'omicidio di Maria Campai. La 42enne era arrivata qui da Parma, il 19 settembre, per incontrare un 17enne conosciuto su un sito di incontri. Nel garage allestito a palestra dal ragazzo, appassionato di arti marziali miste, i due si sarebbero appartati. Poi sarebbe esplosa la violenza. Convalidato il fermo del 17enne accusato di omicidio volontario e premeditato e di occultamento di cadavere.