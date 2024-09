Venezia, cerca di sventare una rapina: giovane muore accoltellato

Giacomo Gobbato, detto Jack, aveva da poco compiuto 26 anni. Artista tatuatore, frequentava i centri sociali veneziani. Ha perso la vita accoltellato per salvare una donna aggredita da uno scippatore di origine moldava. È successo alle 11 di ieri sera in corso del popolo una delle vie più trafficate del centro di Mestre. Sentite le urla della giovane aggredita dal ladro, giacomo e l'amico Sebastiano sono subito accorsi in suo aiuto. A quel punto però il rapinatore ha estratto un coltello e ha colpito i due ragazzi.