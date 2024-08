Veliero affondato: 15 in salvo, un morto e 6 dispersi

Un veliero di circa 50 metri con 22 persone a bordo è affondato a causa del maltempo che si è abbattuto davanti alla costa di Palermo. Il naufragio della Bayesian è avvenuto intorno alle ore 5 nel tratto di mare davanti a Porticello. In 15 sono stati salvati dalle motovedette della guardia costiera e dai vigili del fuoco. Un cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco, risultano ancora 6 dispersi. L'imbarcazione sarebbe affondata a causa della tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona. I sub dei vigili del fuoco avrebbero visto dagli oblò i cadaveri dei passeggeri. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta per accertare l'esatta dinamica del naufragio.